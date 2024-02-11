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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المستوردين: طرح المشكلات الاقتصادية للحوار الوطني يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

صدى البلد

قال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والأمين المساعد للجنة التجارة والصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي يحرص دائما علي مشاركة كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع للوصول إلى نتائج وحلول إيجابية سريعة لهذه الأزمات.

 

وأشاد عبدالله في تصريحات صحفية اليوم، بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي وطني، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ووضع حلول جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات وتقديم الرؤى اللازمة لحلها بما يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن وعودة الاستقرار للاقتصاد القومي.

 

أوضح المهندس هيمن عبدالله، أن القيادة السياسية المصرية، تتعامل دائما مع كافة المشاكل والأزمات بشفافية ووضوح، وهو نهج يتبعه الرئيس السيسي مع المواطن المصري منذ توليه رئاسة مصر، ويعتبر دائما المواطن المصري شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لهذا يحرص الرئيس السيسي علي مناقشة لأمور المهمة مع الجهات المختلفة من خلال طرحها للحوار الوطني، وهو ما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ويوفر حياة كريمة لكافة الفئات.

الحوار الوطني جمعية رجال الأعمال المصريين مستقبل وطن الاقتصاد

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