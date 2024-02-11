وزير التعليم يكشف آليات سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار سد العجز في أعداد المعلمين، أصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين اعتمدت على اختيار الأكفأ، واطمأن الوزير على تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم في مدارسهم بمحافظة القليوبية.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإعلان عن مسابقة “٣٠ ألف معلم” تم على مستوى كل مديرية، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة وفق احتياجها، وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوية أو التكنولوجية أو الثقافية وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار ووفقا لاحتياجات كل محافظة، بدءًا من اجتياز المتقدم لاختبارات التنظيم والإدارة في خمس مكونات وهي التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوي والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة، مشددًا على أهمية إتمام المتدرب البرنامج التدريبي واجتياز التدريبات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير بالمدارس، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.