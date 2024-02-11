المحافظ يشيد بمعدلات الانجاز في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية بجامعة الوادي الجديد

أشاد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل حرم جامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم "الأحد" منشآت جامعة الوادي الجديد يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وسكرتير عام المحافظة المساعد إبراهيم بركة ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وتفقد المحافظ مبنى كلية الزراعة الجديد بعد انتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة 500 م2، موجهًا بمساهمة المحافظة في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد الزملوط مجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة 32 ألف م2 ويضم 7 ملاعب متنوعة لكرة الطائرة والتنس والسلة والخماسي ، بالإضافة إلى ملاعب متعدد الأغراض.

على صعيد آخر، قال رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد جهاد متولي إنه تم شن حملة لإزالة الاشغالات بالأسواق وخاصة سوق الشعلة بالتعاون مع الإدارة الهندسية وشرطة المرافق، مشيرا إلى أن الحملة شملت رفع الحواجز، وتوسيع الطرق، ورفع كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية.

ووجه متولي الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجاوز بهدف تحقيق توازن بين نشاط التجار وحقوق المواطنين ، لافتا إلى شن حملات نظافة وإزالة الحشائش في مدخل مدينة الخارجة بالتعاون مع إدارة تحسين البيئة بهدف إضفاء المظهر الجمالي وخلق بيئة نموذجية للمجتمع.