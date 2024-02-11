عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يشيد بمعدلات الانجاز في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية بجامعة الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط

أشاد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل حرم جامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم "الأحد" منشآت جامعة الوادي الجديد يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وسكرتير عام المحافظة المساعد إبراهيم بركة ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وتفقد المحافظ مبنى كلية الزراعة الجديد بعد انتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة 500 م2، موجهًا بمساهمة المحافظة في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد الزملوط مجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة 32 ألف م2 ويضم 7 ملاعب متنوعة لكرة الطائرة والتنس والسلة والخماسي ، بالإضافة إلى ملاعب متعدد الأغراض.

على صعيد آخر، قال رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد جهاد متولي إنه تم شن حملة لإزالة الاشغالات بالأسواق وخاصة سوق الشعلة بالتعاون مع الإدارة الهندسية وشرطة المرافق، مشيرا إلى أن الحملة شملت رفع الحواجز، وتوسيع الطرق، ورفع كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية.

ووجه متولي الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجاوز بهدف تحقيق توازن بين نشاط التجار وحقوق المواطنين ، لافتا إلى شن حملات نظافة وإزالة الحشائش في مدخل مدينة الخارجة بالتعاون مع إدارة تحسين البيئة بهدف إضفاء المظهر الجمالي وخلق بيئة نموذجية للمجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

20 مليون طن بضائع سنوياً.. إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة السفن

الأشهر الحرم فضلها والأمور المستحبة فيها.. اغتنم 4 أمور تدخلك الجنة

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه

هدوء وانتظام يسود أجواء أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة| صور

كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين لديها وتحمل إسرائيل المسئولية

7 معلومات عن مقبرة نفر حتب بالأقصر.. أبهرت العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

زواج وطلاق رايح جاي.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ