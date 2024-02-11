صحيفة إسبانية: ريال مدريد يستعد لحسم صفقة كبيرة خلال الصيف المقبل

يعتزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إبرام صفقة كبيرة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، فإن ريال مدريد يمتلك الآن الموارد المالية اللازمة لحسم صفقة ضخمة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما أشارت الصحيفة، يركز ريال مدريد جهوده نحو التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان أو مهاجم مانشسترسيتي إيرلينج هالاند.

وتشير الماركا، إلي أن انتقال مبابي أو هالاند سيكلف الريال مبالغ طائلة مما قد يبعد ألفونسو ديفيز ويان كوتو عن الانتقال للملكي خلال الصيف المقبل.