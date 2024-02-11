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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تطلق المعسكر الأول لبرنامج "فنون تنموية" بدمياط الجديدة

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فعاليات النسخة الأولى من معسكر فنون تنموية (ARTS4SDGs) بمركز الابتكار والتعلم الشبابي بمدينة دمياط الجديدة الذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 13 فبراير، وذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة تم اختيارهم من خلال ورش اليوم الواحد لبرنامج فنون تنموية بالمحافظات المختلفة.


وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن البرنامج يهدف إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

ويتضمن المعسكر أربعة ورش عمل هي (المسرح – الكورال – الكاريكاتير – الجرافيتي) وتناقش الورش عبر ممارسة الفن الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، حيث تتناول كل ورشة موضوعاً متعلقاً بأثار التغير المناخي علي حياة البشر وكوكب الأرض.

يذكر أن البرنامج تم إطلاقه سبتمبر الماضي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتنمية المستدامة، وتم تنفيذ 44 ورشة فنون تنموية بـ 14 محافظة على مستوى الجمهورية، شارك فيها 1500 شاب وفتاة تم اختيار 100 منهم للانضمام إلى المعسكر التدريبي الذي ينعقد بمدينة دمياط الجديدة في الفترة من 9 وحتى 13 نوفمبر 2024.

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