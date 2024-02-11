هدوء وانتظام يسود أجواء أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة| صور

انتظمت الدراسة بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، حيث استقبلت الجامعة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

فقد شهدت البوابة الرئيسية والبوابات الأخرى بالجامعة ازدحام الطلاب للدخول للجامعة وبدء المحاضرات.

وحرص موقع صدى البلد على التواجد داخل الجامعة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث توافد الطلاب منذ الصباح الباكر وسط تأمين وتنظيم آمني مُشدد بمداخل ومخارج الجامعة مع ازدحام من الطلبة أمام البوابات ولكن سُرعان ما يتم إنهاء الإجراءات اللازمة للدخول.

وانتظم الطلاب بالمحاضرات منذ اللحظة الأولى من انطلاق اليوم الدراسى ، و ظهر عدد كبير من الطلاب داخل المدرجات، وامتلأت بعض حدائق الجامعة بالطلاب بأماكن الاستراحة لتناول الإفطار والوجبات والمشروبات لبدء اليوم الدراسي.

محظورات دخول الحرم الجامعي

وبالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، تعرف على محظورات دخول الحرم الجامعي:

- ارتداء الملابس الممزقة، أو الضيقة والشفافة.

- ارتداء الفساتين القصيرة والشفافة والسواريه.

- ارتداء الشورتات أو الجلباب أو البرامودا.

- ارتداء الملابس التنكرية

- ارتداء الشبشب.

- حمل الأسلحة والمواد المخدرة والألعاب النارية بمختلف أنواعها.

- المشروبات الكحولية.

- السيارات دون رخصة.

- تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- التدخين داخل المدرجات والمحاضرات.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنظم كليات الجامعة خلال الأسبوع الأول عدة فعاليات متنوعة؛ حيث تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة.

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

20c0bdf4-e277-4db4-b8a1-a9af10ea6d21

29c7e8a8-975f-47f3-b0e4-97cc646854d1

b8a8ea46-161c-449d-8fd6-a1ce67a05e24

d0167874-2d25-463d-b644-b15a243be463

e3d5c1d3-f308-475c-be12-b5553993c04f

f2a989be-7138-46a0-9de7-84a1e5698cfd