وزير الرياضة يُكرم الحكام المصريين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة عن الاستعدادات الخاصة بإقامة حفل تكريم من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فور عودتهم من كوت ديفوار.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء جميع عناصر التحكيم المصري الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها وحتي الختام اليوم، مؤكدًا أن التكريم لأحد عناصر المنظومة الرياضية، يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية علي تقدير أبناءها في كافة مجالات عملهم سواء لاعبين أو مدربين أو حكام أو إداريين او من يتولوا مناصب في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية، ممن يعرفون إسم مصر عاليًا.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلي المستويات العالمية.