وزير خارجية لبنان الأسبق: المقاومة الفلسطينية أجبرت إسرائيل لإخلاء 150 ألف مستوطن بغزة|فيديو

قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّه حتى الآن لا يمكن القول بأن رقعة العمليات العسكرية توسعت إلى ما هو أبعد من الذي يحصل، لأنها إذا ما توسعت فإن ذلك الأمر يعني اندلاع مواجهة شاملة لا يستطيع أحد أن يتوقع نتائجها السلبية، مشيرًا إلى أن المقاومة استطاعت إجبار العدو الإسرائيلي على إخلاء أكثر من 150 ألف مستوطن إسرائيلي في الشمال.

وأضاف منصور، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يجري اليوم هو تكرار لما يحدث منذ السابع من أكتوبر، فهناك عمليات عسكرية بين الفعل ورد الفعل على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، ولم تتوقف العمليات يوما.

وتابع وزير خارجية لبنان الأسبق: "نعلم أن العدو الإسرائيلي ينفذ اعتداءات والمقاومة ترد على هذه الاعتداءات من خلال قصفها لمواقع عسكرية واستخباراتية وغير ذلك من الأمور الفلسطينية".