عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: الاجتماع العربي للقيادات الشابة أبرز معاني التكامل وتعزيز دور اللغة العربية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، أن مشاركات الوزراء العرب في الاجتماع العربي للقيادات الشابة استهدفت بالمقام الأول مشاركة الشباب العربي والاستماع لهم ودعم المبادرات الشبابية، مشيرا إلى أن الاجتماع أبرز معاني التكامل العربي وتعزيز دور اللغة العربية في الهوية الوطنية.


وشدد الدكتور أشرف صبحي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - على أهمية اللغة العربية والتي تربط البلدان العربية ببعضها البعض، والدور الكبير لمركز الشباب العربي ودعم مبادراته من جانب الوزراء الشباب العرب، لافتا إلى أهمية تلك النقاشات العربية من أجل وضع الرؤى والحلول للتحديات التي تواجه الشباب العربي.


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات ضمن مجلس وزراء الشباب العرب، وعن دعمه الدائم لجميع الأنشطة والفعاليات في البلدان العربية ومنها "الاجتماع العربي للقيادات الشابة".


وكانت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" قد انطلقت، في وقت سابق من اليوم، بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثا في مختلف التخصصات والميادين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية تكشف عن اشتعال خلاف كبير بين بايدن ونتنياهو

بعد العرض التركي.. تطورات مفاجئة في جلسة أحمد عبد القادر مع كولر

غزة: استشهاد 112 فلسطينيًا وإصابة 173 في 14 مجـ.ـزرة ارتكبها جيش الاحتلال

20 مليون طن بضائع سنوياً.. إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة السفن

الأشهر الحرم فضلها والأمور المستحبة فيها.. اغتنم 4 أمور تدخلك الجنة

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

زواج وطلاق رايح جاي.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ