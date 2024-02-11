وزير الشباب: الاجتماع العربي للقيادات الشابة أبرز معاني التكامل وتعزيز دور اللغة العربية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، أن مشاركات الوزراء العرب في الاجتماع العربي للقيادات الشابة استهدفت بالمقام الأول مشاركة الشباب العربي والاستماع لهم ودعم المبادرات الشبابية، مشيرا إلى أن الاجتماع أبرز معاني التكامل العربي وتعزيز دور اللغة العربية في الهوية الوطنية.



وشدد الدكتور أشرف صبحي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - على أهمية اللغة العربية والتي تربط البلدان العربية ببعضها البعض، والدور الكبير لمركز الشباب العربي ودعم مبادراته من جانب الوزراء الشباب العرب، لافتا إلى أهمية تلك النقاشات العربية من أجل وضع الرؤى والحلول للتحديات التي تواجه الشباب العربي.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات ضمن مجلس وزراء الشباب العرب، وعن دعمه الدائم لجميع الأنشطة والفعاليات في البلدان العربية ومنها "الاجتماع العربي للقيادات الشابة".



وكانت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" قد انطلقت، في وقت سابق من اليوم، بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثا في مختلف التخصصات والميادين.