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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب سوريا يكشف كواليس تجديد عقده

صدى البلد

قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا أن النجاح فى بطولة كأس أمم أسيا كان السر فى تجديد التعاقد، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مجهود أكبر من أجل التأهل لكأس العالم 2026 مع المنتخب السوري.

وقال محمود فايز فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" التجديد مع منتخب سوريا أسعدني وأسعد أيضًا هيكتور كوبر ، الحمدلله بعد نجاحنا فى بطولة كأس أمم أسيا الأخيرة كان هناك رغبة فى البقاء مع المنتخب السوري.

وأضاف:" نسعى لاستمرار النجاح مع منتخب سوريا خلال المرحلة المقبلة بعد التأهل التاريخي فى بطولة أسيا الأخيرة قبل الخروج بركلات الترجيح أمام منتخب إيران القوي المتطور بشدة.

وتابع فايز:" عقدنا مع منتخب سوريا كان لمدة عام ولكن بعد النجاح فى كل الظروف الصعبة سنستمر، وسنواصل العمل، وأحب أشكر الإمارات والسعودية على إقامة واستضافة معسكرات منتخب سوريا طوال الفترة الماضية.

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