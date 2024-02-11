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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب سوريا يكشف رأي كوبر في قيادة فيتوريا للفراعنة

صدى البلد

قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا الحالي مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي تولي مهمة المنتخب الوطني من قبل، أن روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، فشل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب عدم التحضير الجيد للبطولة.

وقال فايز فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا كان مخضوضا فى بطولة كأس الأمم الإفريقية ولم يحضر للبطولة بشكل جيد وذلك كان ظاهر بقوة طوال الفترة الأخيرة فى البطولة، ومن الواضع أنه غير مهيأ للبطولة لذلك لم  يستطيع التعامل مع الظروف.

وأضاف:" كان لابد أن يوفر اتحاد الكرة كل ظروف النجاح لـ روي فيتوريا بجانب أنه أيضًا يقوم بعمله على أكمل وجه ولكن ذلك لم يحدث بصراحة فى البطولة، وظهر بشكل مخضوض وخائف للغاية.

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