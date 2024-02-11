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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب سوريا: أيمن عبدالعزيز لم يكن له دور مع منتخب مصر

صدى البلد

قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا إنه مندهش من دور أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق فى جهاز البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة التحضيرية ما قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال محمود فايز فى تصريحات عبر برنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كان من المفترض أن يكون دور أيمن عبد العزيز أكبر من ذلك فى تحضير العمل لـ روي فيتوريا وأن يعرفه أكثر على اللاعبين وأجواء الكرة الأفريقية، المدرب المصري فى الجهاز المعاون يكون له دور أكبر من ذلك.

وأضاف:" فترة هيكتور كوبر كان محظوظًا بصراحة بوجود أسامة نبيه فى الجهاز الفني لمنتخب مصر، لأنه كان يعمل بواجباته بجانب أيضًا وجود أحمد ناجي ومدير المنتخب إيهاب لهيطة.

وتابع:" حتي كيروش كان موجودًا فى جهازه المعاون كل من ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعة، ناس تستطيع نقل الصورة كاملة صحيحة لأي مدرب.

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