اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، حدد موعد تقديم حسام حسن وجهازه المعاون، لوسائل الإعلان بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن هناك اتجاه لدى الجبلاية لإقامة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم الأربعاء المقبل.



وتابع حتحوت، إن اتحاد الكرة، قرر ايضا إقامة حفل تكريم للحكام المشاركين في أمم أفريقيا، وهم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، محمود عاشور ومحمود البنا حكام لتنقية الفيديو، وذلك بعد تألقهم اللافت للنظر.



