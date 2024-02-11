قبل ما يمشي.. محمد شبانة: فيتوريا أوصى باستبعاد 5 من نجوم المنتخب

علق الإعلامي محمد شبانة، على توصيات فيتوريا بعد رحيله عن المنتخب.

وقال شبانة من خلال برنامجه الإذاعي: “فيتوريا قبل ما يمشي كتب شوية توصيات، اللي هيشوفها؛ يقول الحمد الله إنه مشي”.

وأضاف: “فيتوريا أوصى باستبعاد عدد من نجوم المنتخب، وهم، كهربا، وحجازي، وفتوح، وعبد المنعم، وأبو جبل، ومهند لاشين”.

وكشف شوبير تصرفا غريبا يصدم لاعبي منتخب مصر من روي فيتوريا خلال بطولة أفريقيا.

وقال شوبير، عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن لاعبي المنتخب وجدوا فيتوريا شخصا مختلفا ومتوترا في أثناء المباريات، بالإضافة إلي طلبه منهم استكمال التمرين، رغم إصابة إمام عاشور؛ مما سبب لهم الذعر منه.