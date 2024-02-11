رغم نفي أيلون ماسك.. روسيا تستخدم ستارلينك على خط المواجهة في أوكرانيا

كشفت وكالة المخابرات العسكرية في كييف عن استخدام القوات الروسية نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة SpaceX، Starlink، في المناطق المحتلة من أوكرانيا.ط، موضحة أنه من المحتمل أن يؤدي هذا الاستخدام إلى تقليص الميزة التكتيكية الكبيرة التي كان يتمتع بها الجيش الأوكراني في السابق.

وتعمل محطات ستارلينك على تسهيل الاتصال الآمن عبر الإنترنت للقوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية، مما يمكنها من البقاء على اتصال عبر تطبيقات الدردشة المشفرة دون الاعتماد على إشارات الخلايا أو الراديو الضعيفة، والتي تكون عرضة للاعتراض.

وردًا على الاستفسارات، أوضحت شركة ستارلينك، وهي مشروع تابع لشركة SpaceX يملكها إيلون ماسك، أنه على الرغم من أن خدمتها غير متوفرة في روسيا، إلا أنها لم تتناول إمكانية استخدامها في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وشددت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا على سياستها بعدم التعامل مع الحكومة الروسية أو جيشها.

وعلى الرغم من عدم إمكانية شراء أنظمة ستارلينك مباشرة في روسيا، فقد أبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن حالات حصلت فيها القوات الروسية على المعدات من دول خارجية ونشرتها على الجبهة.

وسلط أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، الضوء على الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها من لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 الروسي في منطقة دونيتسك المحتلة، مما يشير إلى اعتمادهم على محطات ستارلينك. ووصف يوسوف هذا الاستخدام بأنه أصبح منهجيًا بشكل متزايد.

كان الوصول إلى ستارلينك قضية مثيرة للجدل منذ طرحها في أوكرانيا، خاصة بعد أن أوقفت سبيس إكس دعمها المالي. وفي العام الماضي، تدخل البنتاغون للحفاظ على الوصول إلى كييف، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية.

وقد تجلى التوتر المحيط بوصول ستارلينك بشكل أكبر عندما طلبت أوكرانيا، في عام 2022، الوصول لهجوم مفاجئ على السفن البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، وهو الطلب الذي رفضه ماسك.

ويشكل الكشف عن وصول روسيا إلى ستارلينك على طول الخطوط الأمامية تحديًا كبيرًا لأوكرانيا، مما يحد من إحدى مزاياها الأساسية في ساحة المعركة وسط الصراع المستمر.

وعلى الرغم من الهجمات المضادة السابقة، تظل أوكرانيا في وضع محفوف بالمخاطر، حيث تسيطر روسيا على ما يقرب من 20% من أراضيها. يسلط قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخير باستبدال كبير جنرالاته الضوء على الجهود المبذولة لتنشيط استراتيجية الحرب في البلاد وسط نقص الموارد وتجدد العدوان الروسي.