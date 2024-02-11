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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال الريشة الطائرة على رأس المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا

صدى البلد

أقيم مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وأسفرت قرعة فرق الرجال عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات "الجزائر - زامبيا - أوغندا".

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "جنوب أفريقيا - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون".

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هي: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

وستخوض 3 دول هي: "زيمبابوي - سيشيل - غينيا الاستوائية" منافسات البطولة على صعيد الفردي والزوجي فقط.

ويتكون منتخب رجال الفراعنة من: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي".

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت مديرا فنيا ومنير فايز المدرب العام.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.

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