الفصل الثاني| انتظام الدراسة بالجامعات ولا تغيير بالخريطة الزمنية.. تفاصيل

الفصل الدراسي الثاني

انتظام الدراسة بالجامعات الاهلية و التكنولوجية

رؤساء الجامعات:

لا تغيير بالخريطة الزمنية بالتمر الثاني

توفير بيئة أكاديمية تساعد الطلاب علي التفوق والتميز



أعلن المجلس الأعلى للجامعات، بدء الترم الثاني 2024 بالجامعات، حيث بدأت الدراسة أمس في بعض الكليات اعتبارًا من 10 فبراير 2024 ، وتستمر لـ16 أسبوعًا، على أنّ تنتهي الخميس 30 مايو المقبل، كما تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، خلال شهر يونيو المقبل

وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على أنه لا تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية للترم الثاني بالجامعات، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأنّ الأمور تسير بانتظام وهدوء دون أي عراقيل أو أزمات، حيث أنهت الجامعات المصرية كافة، استعداداتها للفصل الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، الذي انطلق السبت، وينتهي 30 مايو المقبل.

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، مؤكدا أن الجامعة توفر بيئة اكاديمية تساعد الطلاب علي التفوق والتميز والنجاح.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، علي انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلي توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وشدد علي ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.



أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث شهدت الجامعة انتظام في الدراسة في اليوم الثاني وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعي لحضور المحاضرات ومتابعة الجداول الدراسية، في ظل الإجراءات أمنية للأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

وأكد على توفير كافة السبل اللازمة لتمكين طلابنا من التعلم الجيد وذلك بالتزامن مع إلتزامنا الدائم بتطوير وتقديم أفضل البرامج الأكاديمية الحديثة لتعزيز المنظومة الطلابية وإثراء الحياة التعليمية والعلمية، وذلك بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالخبرة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق النجاح المستمر".

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالجامعة الأهلية، واستئناف الدراسة في جميع البرامج والكليات المختلفة.

وتستمر الدراسة لمدة ١٦ أسبوعا وتنتهي ٣٠مايو القادم ٢٠٢٤ طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل المجلس الأعلي للجامعات، ووزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة قد أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتهت من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة، وكافة اجراءات الأمن ضماناً لسلامة جميع منسوبي الجامعة.





أعلنت الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، عن إنتظام العملية التعليمية بكليات جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة التعليمة المناسبة والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأشارت الدكتور هبة فاروق سالم على ضرورة إنتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.



وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، مشيره إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم وإكتشاف مواهبهم.