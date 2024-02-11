حوار مفتوح بالصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق حول الدبلوماسية المصرية فى عالم متغير

استضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، لمناقشة "الدبلوماسية المصرية فى عالم متغير".

وعقدت لجنة الشؤن العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى حول "الدبلوماسية المصرية فى عالم متغير" .

وقال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعيش في حدود إقليم مضطرب، كما أن العالم كله يشهد الآن وحدة قياس مختلفة، ففي الماضي كانت الأحداث المؤثرة في إعادة تشكيل العلاقات بين الدول تحدث كل عشر سنوات، لكن هذا الوضع تغير الآن وأصبحت الأحداث الكبرى في العالم تحدث كل سنة على أقل تقدير.