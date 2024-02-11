متحدث الأونروا يكشف تطورات كارثية في رفح

كشف كاظم أبو خلف المتحدث باسم الأونروا، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك محاولات للنيل من الاونروا وذلك من خلال الصاق التهم فيها وأنها تسهل لحركة حماس وتتعاون معاها، مشيرا إلى أن هناك حملة ممنهجة للنيل من الأونروا.

وتابع كاظم أبو خلف المتحدث باسم الأونروا، أن كل هذه الاتهامات مجرد ادعائات فقط، وتسببت في وقف تمويل الأونروا، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن احتياجات بري لرفح واين يذهب الفلسطينين وخاصة أن الأوضاع في خان يونس في غاية السوء.