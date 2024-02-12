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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير العمل: القيادة السياسية تُدرك أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية مصر

صدى البلد

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج موضحا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي هذا الملف اهتماما كبيرا ، بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج، ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية .

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة الإسكندرية ، الأحد، حيث تفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" التي تأست عام 2018 ، و تقع في المنطقة الحرة ، ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة، منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر،وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا.

وأكد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ، وتطبيق القانون ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ، من أجل زيادة الإنتاج ، وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم.. وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكان محافظ الإسكندرية محمد الشريف قد استقبل صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

تعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج 

وتضمنت جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة، وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"، وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.. ولقاء مع قيادات الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، وكذلك تنظيم حوار مفتوح مع العاملين بالمديرية .

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وزير العمل: القيادة السياسية تُدرك أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية مصر


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