أسرتها اعتقدت وفاتها بالسكر.. فني يعترف بإنهاء حياة سيدة لسرقتها بعين شمس

تفاصيل مثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل سيدة بعد سرقتها في يد عاطل انتحل صفة محصل كهرباء في عين شمس.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن أسرة الضحية دفنت الجثة بعد اعتقادهم أن وفاتها أثر معاناتها مع أمراض السكر والقلب.

واوضحت، التحريات، أن أسرة الضحية قامت بإنهاء اجراءات دفنها من خلال مفتش الصحة إلا أن مفاجأة حدثت في الواقعة كشفت عن تفاصيل جديدة وتطورات مثيرة.

تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة عين شمس

إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا من فني الوميتال بالغ من العمر 42 عاما اعترف فيه بارتكابه واقعة مقتل سيدة خمسينية في مسكنها اثناء سرقتها.

وقرر فني الألوميتال أنه دلف إلى مسكن سيدة عين شمس المسنة، منتحلا صفة محصل كهرباء وأقنعها بذلك بقصد سرقتها، ولكنها توفيت أثناء ذلك وفر هاربا من الشقة وتركها وحضر ليسلم نفسه للشرطة.

التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة عين شمس

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت في واقعة سيدة عين شمس، أن السيدة اعتقدت اسرتها وفاتها متأثرة بمرضها السكر والقلب وتم إنهاء تصاريح وإجراءات الدفن من خلال مفتش الصحة.

وشرحت التحريات الأمنية أن سيدة عين شمس بالغة من العمر 57 عاما مقيمة بمفردها، ودخل الشاب إلى الشقة منتحلا صفة محصل كهرباء بقصد سرقتها وفي هذه الأثناء توفيت السيدة وتركها وفر هاربا.

فني يعترف بقتل سيدة عين شمس

وتبين من اعترافات المتهم بقتل سيدة عين شمس أنه انتحل صفة محصل كهرباء وتوجه إلى مسكن سيدة عين شمس قاصدا سرقتها، إلا أنها توفيت في هذه الأثناء وتركها وفر هاربا ثم قام بتسليم نفسه في قسم الشرطة.

حيث أدلى المتهم بتقل سيدة عين شمس بإعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث قرر بأنه توجه لسرقة السيدة في مسكنها بمنطقة عين شمس منتحل صفة محصل كهرباء وفي هذه الاثناء توفيت السيدة وتركها وفر هاربا ثم قام بتسليم نفسه.

واستمعت الأجهزة الأمنية في القاهرة لأقوال أسرة سيدة عين شمس والذين قرروا اعتقادهم وفاتها جراء تأثرها بأمراض السكر والقلب والإنتهاء من إجراءات دفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة، إلا أن المتهم اعترف بجريمته أمام الشرطة.