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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطورات الصراع بين الحوثيين والقوات الأمريكية في البحر الأحمر

صدى البلد

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في عدن، إن آخر الأحداث التي شهدتها مياه البحر الأحمر كان أمس، عندما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانها، بعض السفن أو سفينتين بالإضافة لقصفها صاروخ بالستي كان يشكل تهديدا للسفن، ولم تعلن جماعة الحوثي عن هذه العملية، سوى أنها اعترفت بوجود ضربات بميناء في الحديدة، كما أنه كانت هناك غارات في منطقة " باقم " في محافظة صعدة.

وأضاف "الموسمي"، خلال مداخلة، أنه بحسب المعلومات والمتابعات عن منطقة " باقم " أكدت المصادر المحلية أنه لا يوجد أي معسكرات، وتتكرر الضربات الأمريكية ولا تظهر أي نتائج أو أي من الأعمال التي تؤكد أن هناك عمليات قصف متبادل أو إطلاق.

عليهم التراجع

وأشار إلى أن كثير من اليمنيين يقللون من جدية الولايات المتحدة من هذه الضربات، خاصة أن الرسائل الأمريكية تكررت للحوثيين بشأن قرار التصنيف، بأنه سيدخل مرحلة التنفيذ، وأن عليهم التراجع عن عملياتهم بالبحر الأحمر حتى لا يدخل القرار مرحلة التنفيذ، لأنهم قد يواجهون مزيدا من الصعوبات، وهو ما يؤكد أن هناك تواصلا أمريكي حوثي بوساطة إقليمية، ربما تكون سلطنة عمان هي الوسيط في هذا الجانب، إضافة للتدخل الإيراني، والحراك السياسي والدبلوماسي الموجود.

القاهرة الإخبارية القوات الأمريكية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية اليمن

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