موعد إعلان نتائج الالتماسات على امتحانات التيرم الأول بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تكثيف العمل خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان نتائج الامتحانات بمختلف الاقسام والفرق الدراسية لتكون جاهزة ويتم اعتمادها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح تخطت ال 85% بمختلف الأقسام، وسيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالب على بريده الاليكترونى، لافتا إلى ان سوف يتم الاعلان عن نتائج الالتماسات خلال شهر فبراير الجاري.

وأضافت أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن رحلات ترفيهية ومعسكر سيتم تنظيمه داخل الكلية للطالبات.

وأكدت أنه تم تنفيذ العديد الأنشطة الطلابية والمعسكرات لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية وتخلق نوع من الانتماء والارتباط لدى الطالبات بالكلية.

وفي هذا الاطار قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم توزيع الاسطوانات الخاصة بالمناهج للطلاب، موضحة ان المصروفات الدراسية شرط اساسي للحصول علي الاسطوانات.

واضافت الدكتورة حنان كامل، ان اول المحاضرات بدأت، مع نوفير كافة سبل الراحة لللطلاب اثناء اليوم الدراسي.

وتابعت عميدة اداب عين شمس، أنه تم إحلال وتجديد عدد من القاعات التعليمية لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل مناسب.

وشددت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتأكد من سهولة الحصول علي فرصة تعليمية مميزة.

من جانبها أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.

وأشارت إلي أن الكلية أعلنت جميع نتائج الفصل الدراسي الاول، وجاري تقديم الالتماسات علي النتائج واعلانها خلال الاسبوع المقبل.