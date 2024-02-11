عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتائج الالتماسات على امتحانات التيرم الأول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تكثيف العمل خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان نتائج الامتحانات بمختلف الاقسام والفرق الدراسية لتكون جاهزة ويتم اعتمادها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح تخطت ال 85% بمختلف الأقسام، وسيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالب على بريده الاليكترونى، لافتا إلى ان سوف يتم الاعلان عن نتائج الالتماسات خلال شهر فبراير الجاري.

وأضافت أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن رحلات ترفيهية ومعسكر سيتم تنظيمه داخل الكلية للطالبات.

وأكدت أنه تم تنفيذ العديد الأنشطة الطلابية والمعسكرات  لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية وتخلق نوع من الانتماء والارتباط لدى الطالبات بالكلية.

وفي هذا الاطار قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم توزيع الاسطوانات الخاصة بالمناهج للطلاب، موضحة ان المصروفات الدراسية شرط اساسي للحصول علي الاسطوانات.

واضافت الدكتورة حنان كامل، ان اول المحاضرات بدأت، مع نوفير كافة سبل الراحة لللطلاب اثناء اليوم الدراسي.

وتابعت عميدة اداب عين شمس، أنه تم إحلال وتجديد عدد من القاعات التعليمية لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل مناسب.

وشددت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتأكد من سهولة الحصول علي فرصة تعليمية مميزة.

من جانبها أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.

وأشارت إلي أن الكلية أعلنت جميع نتائج الفصل الدراسي الاول، وجاري تقديم  الالتماسات علي النتائج واعلانها خلال الاسبوع المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ