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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلمون إسرائيليون: نتعرض للإيذاء والتهديد عندما نتحدث باسم سكان غزة

صدى البلد

يجد المعلمون الإسرائيليون الذين تجرأوا على التحدث علنًا ضد تصرفات بلادهم في غزة، أنفسهم، غارقين في زوبعة من التهديدات والمضايقات والتداعيات المهنية، وتسلط محنة هؤلاء المعلمين، الضوء، على حملة القمع المتصاعدة ضد الأصوات المعارضة في إسرائيل.

ووفقا لم نشرته صنداي تايمز، أصبح مئير باروشين، أستاذ التاريخ والمدنية في وسط إسرائيل، رمزا لهذه الحملة، فقد أدى دفاعه عن ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة؛ إلى وابل من الانتهاكات، بما في ذلك تهديد حياته وعائلته. 

وتشمل محنة باروشين، الاعتقال والاستجواب وحتى الحبس الانفرادي بتهمة الخيانة. 

وبالرغم من قرار المحكمة بإعادته إلى منصبه؛ إلا أنه يواجه النبذ من طلابه والمضايقات المستمرة.

وحالة باروشين ليست الوحيدة، فقد واجهت يائيل أيالون، مديرة مدرسة ثانوية في تل أبيب، الإيقاف ومشاجرة مع الطلاب؛ بعد أن انتقدت عدم التغطية الإعلامية للأزمة الإنسانية في غزة. 

كما تم إخراج معلمة أخرى، وهي مواطنة فلسطينية في إسرائيل، بالقوة من فصلها الدراسي وسط اتهامات بالخيانة بسبب منشور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 5 سنوات.

وتمتد هذه الحملة إلى ما هو أبعد من المعلمين لتشمل طلاب الجامعات والأساتذة والأطباء وغيرهم ممن يتحدون الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن الصراع في غزة. 

ويسلط الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، الضوء، على اتجاه مثير للقلق، حيث يعارض أغلبية من اليهود الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية، ويعربون عن دعمهم لتصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة.

ويقول المنتقدون إن تآكل حرية التعبير في إسرائيل يسبق أزمة غزة، لكنه اشتد في أعقابها. 

وتشير “كارين سار” من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) إلى نمط من استهداف المواطنين العرب؛ بسبب معارضتهم، بينما يتم التغاضي عن الدعوات إلى العنف ضد غزة.

أفادت منظمة "عدالة"، وهي منظمة لحقوق الأقليات، عن ارتفاع كبير في الشكاوى والقضايا القانونية المتعلقة بنشاط وسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الصراع. 

واستنكر مؤسس المنظمة، حسن جبارين، حملة القمع التي قامت بها الحكومة، ووصفها بأنها غير مسبوقة، ومدفوعة بمناخ العنصرية والتطرف الذي يجسده وزير الشرطة إيتمار بن جفير.

وعلى الرغم من التأثير المروع لهذه الإجراءات، يرى البعض في حركة السلام جانبًا مضيئا، وهم يعتقدون أن حملة القمع ستحشد الدعم لقضيتهم وتدفع إلى إعادة تقييم موقف إسرائيل الأخلاقي.

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