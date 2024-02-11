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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو بمشاركة 4500 لاعب بإستاد القاهرة

صدى البلد

 

أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عن انطلاق بطولة عيد الربيع الصيني والمقامة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية والتي يتواجد بها لاعبين من دولة الصين.

وقال شريف مصطفى، إن بطولة عيد الربيع الصيني تقام ضمن احتفالات مصر بعيد الربيع الصين وتعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للووشو كونغ فو والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وأضاف أنه تم اختيار ذلك التوقيت لمشاركة دولة الصين الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة وفقا للتقويم الصيني أو ما يسمى بعيد الربيع ويعد تقليد يعود عمره تاريخيا لأربعة آلاف عام.

وتابع رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، أن بطولة عيد الربيع الصيني تهدف أيضا إلى تعزيز أواصر التعاون الرياضي بين مصر والصين وتَوْطيد علاقات الصداقة الممتدة عبر العصور بين البلدين.

ويحضر الحفل الختامي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والسفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، ويانغ رونغ هاو رئيس المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والمحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعددا من الشخصيات العامة.

وتقام البطولة ضمن احتفالات مصر بعيد الربيع الصيني على أن تكون بداية انطلاق البطولة على مدار يومي الأحد والاثنين ويكون الحفل الختامي يوم الثلاثاء المقبل بحضور ضيوف البطولة والمسئولين مع مشاهدة عرض أساليب وإقامة 5 مباريات بنظام الاحتراف.

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