بسبب غزة| خلاف بايدن ونتنياهو يتجاوز الحدود .. هل تتخلى أمريكا عن اسرائيل ؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقات الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن الرد الإسرائيلي في غزة بأنها 'تجاوزت الحدود'.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية بثت يوم الأحد: “أقدر دعم بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب، ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك”.

ومضى نتنياهو يقول إن إسرائيل “ردت بطريقة تلاحق الإرهابي وتحاول التقليل من عدد السكان المدنيين”.

ثم قام جوناثان كارل من شبكة ABC بتذكير نتنياهو بعدد القتلى الذي أبلغت عنه وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة والذي يتجاوز الآن 28000.

'سأكون حذرا فيما يتعلق بإحصائيات حماس، ويمكنني أن أخبركم أنه وفقا لخبراء الحرب (...) فقد خفضنا نسبة الضحايا المدنيين إلى الإرهابيين إلى أقل من 1 إلى 1، وهو أقل بكثير من أي مسرح حرب آخر مماثل'. وقال نتنياهو.

يوم الخميس، وجه الرئيس بايدن واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن للسلوك العسكري الإسرائيلي في غزة، قائلاً إن العملية لملاحقة حماس كانت “فوق القمة”.

ومرددا بعض تصريحاته الأخرى لقناة ABC، في مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد، قال نتنياهو إن أولئك الذين يقولون إن الجيش لا يستطيع الذهاب إلى مدينة رفح جنوب غزة يريدون خسارة إسرائيل. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك 'مساحة كبيرة' للمدنيين في غزة للإخلاء قبل الهجوم البري على رفح.

وسابقا ايضا، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل لا لبس فيه عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، في أي سيناريو ما بعد الحرب، وفقا للتقارير الصادرة عن مناقشاته مع الولايات المتحدة.

في مؤتمر صحفي تم بثه، أوضح نتنياهو الهجوم الإسرائيلي المستمر، مشددًا على السعي لتحقيق نصر حاسم على حماس. وأكد أنه تم تدمير حوالي ثلثي أفواج حماس القتالية في غزة، موضحًا بالتفصيل نهجًا من مرحلتين يتضمن تفكيك الأطر القتالية المنظمة.

أعلن نتنياهو: "إننا نهاجم إيران، رأس الأفعى، التي تقف وراء هجمات حزب الله والحوثيين"، وربط الصراع الحالي بديناميكيات إقليمية أوسع.

على الرغم من اعترافه بأن النصر سيتطلب "أشهرا طويلة أخرى"، أكد نتنياهو مجددا تصميم إسرائيل الثابت على تحقيق أهدافها. وتشمل هذه الأهداف إعادة كافة الرهائن، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل. وشدد الزعيم الإسرائيلي على أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وأظهرت إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر خلاف علني بينهما حتى الآن بشأن سلوك ومستقبل الحرب ضد حماس ، مع تزايد عزلة الحليفين بسبب الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وأفادت صحف أمريكية، بأن الخلاف ظهر يوم الثلاثاء، بينما نفذت القوات الإسرائيلية ضربات في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى سحق الفلسطينيين في منازلهم واستشهاد الكثيرين.

قال الرئيس جو بايدن، إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخسر الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي"، وأن على نتنياهو أن يغير حكومته التي تهيمن عليها أحزاب اليمين المتشدد.

وبعد ساعات فقط، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بأغلبية 153 صوتاً مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت.

يعد التصويت غير الملزم رمزي إلى حد كبير، ولكنه يخدم كمقياس مهم للرأي العام العالمي. ولم تنضم أي من القوى الكبرى إلى إسرائيل والولايات المتحدة في معارضتهما لوقف إطلاق النار.

وجاءت تعليقات بايدن في الوقت الذي يتوجه فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة جدول زمني للحرب مع نتنياهو.

كما سيسافر وزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة قال البنتاجون إنها تهدف إلى إظهار الدعم الأمريكي لإسرائيل ولكن أيضًا للضغط بضرورة تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في غزة.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة وحثت الدول على الضغط على إسرائيل للامتثال له، حسبما ذكرت رويترز.

وردد مسؤول حماس عزت الرشق، رد الفعل هذا في بيان، قائلاً: إن على إسرائيل وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا.