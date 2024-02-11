عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب غزة| خلاف بايدن ونتنياهو يتجاوز الحدود .. هل تتخلى أمريكا عن اسرائيل ؟

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقات الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن الرد الإسرائيلي في غزة بأنها 'تجاوزت الحدود'.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية بثت يوم الأحد: “أقدر دعم بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب، ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك”.

ومضى نتنياهو يقول إن إسرائيل “ردت بطريقة تلاحق الإرهابي وتحاول التقليل من عدد السكان المدنيين”.

ثم قام جوناثان كارل من شبكة ABC بتذكير نتنياهو بعدد القتلى الذي أبلغت عنه وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة والذي يتجاوز الآن 28000.

'سأكون حذرا فيما يتعلق بإحصائيات حماس، ويمكنني أن أخبركم أنه وفقا لخبراء الحرب (...) فقد خفضنا نسبة الضحايا المدنيين إلى الإرهابيين إلى أقل من 1 إلى 1، وهو أقل بكثير من أي مسرح حرب آخر مماثل'. وقال نتنياهو.

يوم الخميس، وجه الرئيس بايدن واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن للسلوك العسكري الإسرائيلي في غزة، قائلاً إن العملية لملاحقة حماس كانت “فوق القمة”.

ومرددا بعض تصريحاته الأخرى لقناة ABC، في مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد، قال نتنياهو إن أولئك الذين يقولون إن الجيش لا يستطيع الذهاب إلى مدينة رفح جنوب غزة يريدون خسارة إسرائيل. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك 'مساحة كبيرة' للمدنيين في غزة للإخلاء قبل الهجوم البري على رفح.

وسابقا ايضا، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل لا لبس فيه عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، في أي سيناريو ما بعد الحرب، وفقا للتقارير الصادرة عن مناقشاته مع الولايات المتحدة.

في مؤتمر صحفي تم بثه، أوضح نتنياهو الهجوم الإسرائيلي المستمر، مشددًا على السعي لتحقيق نصر حاسم على حماس. وأكد أنه تم تدمير حوالي ثلثي أفواج حماس القتالية في غزة، موضحًا بالتفصيل نهجًا من مرحلتين يتضمن تفكيك الأطر القتالية المنظمة.

أعلن نتنياهو: "إننا نهاجم إيران، رأس الأفعى، التي تقف وراء هجمات حزب الله والحوثيين"، وربط الصراع الحالي بديناميكيات إقليمية أوسع.

على الرغم من اعترافه بأن النصر سيتطلب "أشهرا طويلة أخرى"، أكد نتنياهو مجددا تصميم إسرائيل الثابت على تحقيق أهدافها. وتشمل هذه الأهداف إعادة كافة الرهائن، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل. وشدد الزعيم الإسرائيلي على أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وأظهرت إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر خلاف علني بينهما حتى الآن بشأن سلوك ومستقبل الحرب ضد حماس ، مع تزايد عزلة الحليفين بسبب الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وأفادت صحف أمريكية، بأن الخلاف ظهر يوم الثلاثاء، بينما نفذت القوات الإسرائيلية ضربات في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى سحق الفلسطينيين في منازلهم واستشهاد الكثيرين.

قال الرئيس جو بايدن، إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخسر الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي"، وأن على نتنياهو أن يغير حكومته التي تهيمن عليها أحزاب اليمين المتشدد.

وبعد ساعات فقط، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بأغلبية 153 صوتاً مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت.

يعد التصويت غير الملزم رمزي إلى حد كبير، ولكنه يخدم كمقياس مهم للرأي العام العالمي. ولم تنضم أي من القوى الكبرى إلى إسرائيل والولايات المتحدة في معارضتهما لوقف إطلاق النار.

وجاءت تعليقات بايدن في الوقت الذي يتوجه فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة جدول زمني للحرب مع نتنياهو.

كما سيسافر وزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة قال البنتاجون إنها تهدف إلى إظهار الدعم الأمريكي لإسرائيل ولكن أيضًا للضغط بضرورة تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في غزة.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة وحثت الدول على الضغط على إسرائيل للامتثال له، حسبما ذكرت رويترز.

وردد مسؤول حماس عزت الرشق، رد الفعل هذا في بيان، قائلاً: إن على إسرائيل وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا.

ئيس الوزراء الإسرائيلي الأمريكي جو بايدن الإرهاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الرهائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

تعليقات ترامب بشأن الناتو تثير الازدراء .. والبيت الأبيض يصفها بالـ 'مختلة'

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 54 شخصا

أنصار ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ غاضبون من الزعيم ماكونيل | تفاصيل

الامم المتحدة: إيصال المساعدات الى المتضررين في غزة أصبح مستحيلا

3 قتلى في احتجاجات السنغال على تأجيل الانتخابات الرئاسية

وضعتها أمها في الفرن بالخطأ.. مصرع رضيعة بولاية ميسوري الأمريكية

جوزيب بوريل محذرا إسرائيل: الهجوم على رفح كارثة لا توصف

قناصة الاحتلال يغتالون طفلًا 4 سنوات وابنة عمه في غزة | شاهد

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ