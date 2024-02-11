وزير الخارجية الأسبق: مصر تعيش داخل حدود إقليم مضطرب

عقدت لجنة الشؤن العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى حول "الدبلوماسية المصرية فى عالم متغير" .

وقال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعيش داخل حدود إقليم مضطرب، كما أن العالم كله يشهد الآن وحدة قياس مختلفة، ففي الماضي كانت الأحداث المؤثرة في إعادة تشكيل العلاقات بين الدول تحدث كل عشر سنوات، لكن هذا الوضع تغير الآن وأصبحت الأحداث الكبرى في العالم تحدث كل سنة على أقل تقدير.

وتابع العرابي خلال كلمته في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين أننا رأينا خلال السنوات الماضية أكثر من حدث أثر بشكل كبير جدا في دول العالم بداية من ازمة فيروس كورونا في 2020، وانسحاب أمريكا من افغانستان في 2021، والغزو الروسي لأوكرانيا، ثم أحداث غزة والسودان، لذلك فأن وحدة القياس للتطورات الكبرى أصبحت سنة ثم تقلصت لتصبح شهورا، وهو ما أثر على العالم بشكل كبير جدا وغير في شكله.



وأضاف: أن العالم تعرف بشكل توضح على ضعف الأمم المتحدة أو مجلس الأمن ، واصبحنا نرى أن تفويض مجلس الأمن لا يعمل ، وللاسف القضية الفلسطينية اختطفت من الشرق الأوسط ومجلس الأمن ، وأصبحت فلسطين ضحية هذين العاملين، ووقعت رهينة المقايضة السياسية خلال الفترة الماضية في مجلس الأمن .

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