حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، بيانا توضيحيا، حول ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار مصر للطيران تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية، وليس بالجنيه المصري.

وأكدت مصر للطيران، أنها تلتزم بتطبيق كل التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري، والتي تنص على الآتي:

١- إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ من جمهورية مصر العربية إلى الوجهات الخارجية، وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري).

٢- عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية.