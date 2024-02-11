بعد استهداف صحفي تلفزيون فلسطين.. الجيش الإسرائيلي يزعم: لا نستهدف الصحفيين عمدا

زعم الجيش الإسرائيلي إنه 'يتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً للتخفيف من الضرر على المدنيين بما في ذلك الصحفيين'. الجيش الإسرائيلي لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا”، جاء ذلك رداً على استفسار من شبكة CNN بشأن مقتل الصحفي في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد

وقال شاهد عيان والصحفي محمد الصوالحي لشبكة CNN يوم الخميس إن عبد الجواد قُتل بعد أن أصاب صاروخ إسرائيلي منزل دير البلح الذي كان يقيم فيه. وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم 5 أطفال، عندما استهدفت المباني السكنية. وقال شاهد عيان، والصحفي طارق الحلو، الذي تلقى معلومات من مسؤولي الصحة في رفح، لشبكة CNN.

وادعى الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه علم بأي غارات على هذه الإحداثيات.

واضاف إنه سيواصل مواجهة التهديدات و'البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر كامنة'، نظرا للتبادل المستمر لإطلاق النار.

جدير بالذكر أنه منذ 8 يناير، قُتل ما لا يقل عن 79 صحفيًا في غزة وإسرائيل ولبنان، حسبما ذكرت لجنة حماية الصحفيين يوم الاثنين. ومن بين القتلى 72 فلسطينياً، وأربعة إسرائيليين، وثلاثة لبنانيين، وفقاً لبيانات لجنة حماية الصحفيين.