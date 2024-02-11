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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرفض العملية العسكرية الإسرائيلية..مسؤول أمريكي: واشنطن على اتصال منتظم مع المصريين بشأن رفح

العملية العسكرية
العملية العسكرية في رفح

كشف مسؤول أمريكي كبير بالإدارة الأمريكية أن واشنطن على اتصال منتظم مع المصريين بشأن رفح.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تؤيد عملية عسكرية في رفح في ظل الظروف الراهنة.

وشدد على أن هناك 1.3 مليون شخص في رفح لا مفر لهم وهم بحاجة للدعم في حال شن إسرائيل عملية عسكرية.

وأضاف أن الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين "شرطا مسبقا واضحا للعمليات في رفح".

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة تم بشكل كبير لكن لا تزال هناك فجوات؛ مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم حقيقي في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

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