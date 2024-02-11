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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحذر نتنياهو من عملية رفح دون خطة سلامة "ذات مصداقية"

صدى البلد

استناداً إلى المعلومات التي قدمها مسؤولو الأمم المتحدة والرئيس جو بايدن، فإن إطلاق عملية عسكرية في رفح، حيث يبحث ما يقرب من 1.3 مليون فلسطيني عن مأوى، دون خطة موثوقة لضمان سلامتهم، سيكون محفوفاً بالمخاطر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى "حمام دم". 

وفقا للجارديان، نقل الرئيس بايدن هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة. ويأتي هذا التحذير وسط تصاعد التوترات والغارات الجوية الإسرائيلية في رفح، والتي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا وأثارت مخاوف بشأن الوضع الإنساني في المنطقة.

وشدد مستشار بايدن للأمن القومي، جون كيربي، على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم على رفح لا يأخذ في الاعتبار بشكل كاف سلامة المدنيين. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه العملية العسكرية إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل في غزة، حيث يواجه جزء كبير من السكان المجاعة ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية.

حث المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، على ضبط النفس وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع، مع إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين في هذه العملية.

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