متحدث التموين: وفرنا كوبونات للسلع من 50 لـ250 جنيها بدل شنطة رمضان

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي اجتمع خلال الشهر الجاري بالموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية وتم الاتفاق على اطلاق إشارة البدء لمعارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير الجاري ولمدة شهر.



وأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم التأكد من وفرة وإتاحة كافة السلع الأساسية والرمضانية.



وشدد على أنه سيكون هناك 3 معارض رئيسية في كل محافظة بجانب الشوادر الأخرى والتي تقام بالتعاون مع المحافظين، منوهًا بأنه في كل سلسلة تجارية سيكون هناك ركن يحمل أسم «أهلًا رمضان».



وأشار إلى أن هذه السنة العاشرة التي تنظم فيها وزارة التموين معارض «أهلًا رمضان»، موضحًا أنه سيكون هناك كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفئات مختلفة بداية من 50 جنيه وحتى 250 جنيه وسيتم توفيرها لغير القادرين وصرف سلع غذائية أو غير غذائية، مفيدا بأن معارض «أهلًا رمضان» ستوفر بها الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة وكل ما يتعلق من ياميش رمضان.



