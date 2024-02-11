محافظ الغربية يتابع سير أعمال إنشاء مركز خدمات مصر الرقمية

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي اليوم /الأحد/ سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر الرقمية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مستجدات الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وعلى هامش الجولة، قام المحافظ بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذين جديدين في قريتي الجميزة وشبرا قاص بمركز السنطة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارا لسلسلة معارض ومنافذ معا ضد الغلاء والتي يتم افتتاحها بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية - خلال الافتتاح - أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية اتخذت العديد من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.