عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير أعمال إنشاء مركز خدمات مصر الرقمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي اليوم /الأحد/ سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر الرقمية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مستجدات الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وعلى هامش الجولة، قام المحافظ بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذين جديدين في قريتي الجميزة وشبرا قاص بمركز السنطة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارا لسلسلة معارض ومنافذ معا ضد الغلاء والتي يتم افتتاحها بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية - خلال الافتتاح - أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية اتخذت العديد من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة ونادي الهجن

وزير الإسكان: المهندس أحمد علي مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

محافظ الغربية يؤكد تذليل العقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها لتسريع وتيرة العمل

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الرياضة والرياضيين

محافظ الدقهلية : خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بالمواطنين

وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية زيادة الدعم الطبي لقطاع غزة

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 16

بدء فعاليات برنامج «بناء الروابط لتنمية قطاع الأسماك» بأسوان

ترشيحاتنا

الخارجية تعلن متابعة قضية العثور على جثمان مصرية في سويسرا وتعزي أسرتها

نهائي كأس الأمم الإفريقية|نيجيريا تتقدم بهدف علي كوت ديفوار في الشوط الأول

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ