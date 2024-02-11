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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي سابق: مصر قد تصبح عدوا لا يمكن إيقافه

صدى البلد

في مقابلة أجريت معه مؤخراً على إذاعة 103FM، أعرب اللواء المتقاعد يتسحاق بريك عن مخاوفه بشأن تطور الوضع في قطاع غزة وتداعياته على العلاقات الإسرائيلية المصرية.

 ناقش المضيف آريل سيغال وبريك الصراع المستمر في غزة والضعف الملحوظ لحماس، وسلط بريك الضوء على قوة حماس المستمرة واحجامها عن المشاركة في المفاوضات، مشيراً إلى أن الحركة تعتقد أنها قادرة على الصمود في وجه الضغوط الإسرائيلية.

 وشدد على أهمية معالجة قدرات حماس لمنع استمرار وجودها ونفوذها في المنطقة.

أحد مجالات الاهتمام الرئيسية التي أثارها بريك هو ممر فيلادلفيا، وهي منطقة استراتيجية على طول الحدود بين غزة ومصر.

 وكانت إسرائيل تأمل أن تتولى مصر مسؤولية تأمين الممر، لكن بريك أشار إلى تحول في الموقف المصري وحذر من أن عدم رغبة مصر في التعاون قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

وشدد بريك على القوة العسكرية المصرية، بما في ذلك ترسانتها الكبيرة والتطورات الكبيرة في البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء. وحذر من أن أي تدهور في العلاقات الإسرائيلية المصرية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مما قد يؤدي إلى تحول مصر إلى خصم لإسرائيل.

تلقي المقابلة الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها إسرائيل في إدارة علاقاتها مع الدول المجاورة. وتؤكد رؤى بريك الحاجة إلى دبلوماسية دقيقة وتخطيط استراتيجي للتعامل مع الوضع المتطور في قطاع غزة وخارجه.

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