الأطباء البيطريين: الضغط على اللسان طريقة تخلص من مهاجمة الكلاب

قال هيثم جندي، أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء البيطرين، إن هناك سلوكيات خاطئة في بعض الأماكن وهو محاولة مهاجمة الكلاب في الشوارع، موضحًا أن الكلب يشعر بالخوف الذي يتمكن من الإنسان الذي يمر بجانبه، ومن الممكن أن يتم التصرف بطريقة الضغط على اللسان للتخلص من الخوف.



وأضاف “هيثم جندي” خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا يجب أن ينظر المواطن الذي يمر بجانب الكلب في أعينه، حيث أن الكلب يبدأ في هذه الحالة مهاجمة المواطن لأنه يعتقد أنه يتحداه بسبب نظرات العين.



وأوضح أنه لابد أن يتم النظر للكلب من الجنب حتى لا يشعر بأن المواطن الذي يمر بجانبه يشكل خطر كبير عليه ويبدأ في مهاجمته.

ولفت إلى أنه لابد أن يتم إبعاد المخ ورأس الإنسان عن حالة العض حال مهاجمة أي كلب، موضحًا أن العض في أي جزء من الجسم لا يشكل خطورة ولكن كلما تقترب من المخ يكون هناك خطر كبير.



