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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أحمد موسى ينفعل على الهواء: الإخوان عدو مثل إسرائيل.. قصواء الخلالي تحذر: الرد قد يكون في تل أبيب

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

أحمد موسى ينفعل على الهواء: الإخوان عدو مثل إسرائيل.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، معقبا: "الأمن القومي المصري خط أحمر أمام الكل".
 

قصواء الخلالي تحذر إسرائيل: الرد قد يكون في تل أبيب
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر ترفض ما أعلنته القوات الإسرائيلية بشأن تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، كما حذرت من عواقبها الوخيمة.
 

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، تفاصيل عن الزيادة الجديدة التي أقرتها شركة فيلب موريس على منتجاتها من السجائر بقيم تتراوح من 8 إلى 11 جنيهًا.
 

القومي للأجور: لا توجد استثناءات بشأن زيادات المرتبات
أشادت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
 

علاء مرسي: محبة الناس نعمة.. ومحمد عادل إمام «في ورطة»
وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".
 

الإصلاح يسير بشكل جيد.. صندوق النقد يعلن دعم مصر وأحمد موسى يبرز تصريحاته
علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.
 

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو
تحدث إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، عن زيادة أسعار السجائر.
 

تشريعية النواب توضح أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.
 

بسبب شهر رمضان.. بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الأرز |فيديو
كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار الأرز في الفترة المقبلة.
 

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين
كشف الإعلام الإسرائيلي بأن مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين.
 

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