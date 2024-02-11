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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصر سالم: نتنياهو لم يحقق أي هدف عسكري منذ بدء العدوان

العدوان على غزة
العدوان على غزة

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن نتنياهو لم يحقق أي هدف عسكري منذ بدء العدوان على غزة، فلا حرر أسرى، ولا قضى على المقاومة.

وأضاف نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي" ، أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لأقصى وقت ممكن، فهو لم يحقق أي تقدم، وانتهاء الحرب؛ يعني انتهاء حكمه ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم.

ونوه بأن تلويح الاحتلال باجتياح رفح الفلسطينية عسكريا، وبأن نتنياهو يتخيل أنه سيصل للرهائن بهذه العملية؛ فهذا لن يحدث، فهو لم يستطع أن يحصل على أسير واحد سوى بالتفاوض.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول للحرب، وإسرائيل تعتقد أنها ستقضي على حماس، ولكنها لم تحقق أي من أهدافها، قائلا: "لا القضاء على المقاومة، ولا تحرير الأسرى، وهذا فشل ذريع أمام العالم والشعب الإسرائيلي نفسه".
 وحذر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية من التلويح بالعدوان لأنه في حد ذاته  "عدوان"، ومصر لن تقبله أبدا.

نتنياهو غزة رفح نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إسرائيل

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