خبير سياسي: إسرائيل بتعمل ألف حساب لمصر وتتمنى استمرار اتفاقية السلام

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن نتنياهو يلقي بالكرة في ملعب الجيش الإسرائيلي لاقتحام رفح.

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر ترفض دخول إسرائيل إلى مدينة رفح الفلسطينية"، لافتا: "الصوت المتطرف الإسرائيلي لديه عداء مع العرب ومصر".

وأشار: "الصوت المتطرف الإسرائيلي يدعم التهجير القسري للفلسطينيين.. والصوت الغالب في إسرائيل يقدر دور مصر في القضية الفلسطينية".

واسترسل: "نتنياهو يدفع إلى إشعال المنطقة بقرار اجتياح رفح الفلسطينية"، موضحا: "إسرائيل لم تتحدث امام التحركات العسكرية المصرية على حدودها"، معقبا: " إسرائيل بتعمل 1000 حساب لمصر وتتمني استمرار اتفاقية السلام".