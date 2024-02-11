خبير سياسي: إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين دولة على طبق من ذهب.. فيديو

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تعطي الفلسطينيين دولة على طبق من ذهب.

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محاولة تل أبيب تصفية القضية الفلسطينية يعد بمثابة جريمة حرب"، لافتا: "نتنياهو يستغل عدد من وزرائه للهجوم على رئيس أركانه ويتهمونه بالتخاذل".

وأشار: "رئيس الوزراء الإسرائيلي يستعد للمثول أمام لجنة التحقيق في حالة إقالته"، موضحا: "نتنياهو يوقف رئيس أركانه على باب حجرة الاجتماعات لتفتيشه قبل الدخول، والذي يلوح بالاستقالة لإحراج نتنياهو".

