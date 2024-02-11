لماذا يعمل التايلانديين في أراضي إسرائيل؟.. خبير يكشف السبب| فيديو

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إسرائيل ترفض فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معظم العمالة التى تقوم بالزراعة في المستوطنات الإسرائيلية من تايلاند، حيث استغنت عن العمالة الفلسطينية لأسباب أمنية، كما أنها تلجأ إلى عمالة رخيصة من دول شرق آسيا".



وأوضح الدكتور محمد عبودة، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إجلاء مليون و400 ألف فلسطيني في ظل القصف الإسرائيلي؛ عملية صعبة.

وأشار الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إلى أن: "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى دخول رفح بأي طريقة"، موضحا أن: "الموقف الأمريكي يتطابق مع مصر بشأن رفض اقتحام رفح الفلسطينية".