عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا يعمل التايلانديين في أراضي إسرائيل؟.. خبير يكشف السبب| فيديو

الدكتور محمد عبود
الدكتور محمد عبود

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إسرائيل ترفض فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

txt

خبير سياسي: إسرائيل بتعمل ألف حساب لمصر وتتمنى استمرار اتفاقية السلام

txt

خبير سياسي: إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين دولة على طبق من ذهب.. فيديو

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معظم العمالة التى تقوم بالزراعة في المستوطنات الإسرائيلية من تايلاند، حيث استغنت عن العمالة الفلسطينية لأسباب أمنية، كما أنها تلجأ إلى عمالة رخيصة من دول شرق آسيا".


وأوضح الدكتور محمد عبودة، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إجلاء مليون و400 ألف فلسطيني في ظل القصف الإسرائيلي؛ عملية صعبة.

وأشار الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إلى أن: "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى دخول رفح بأي طريقة"، موضحا أن: "الموقف الأمريكي يتطابق مع مصر بشأن رفض اقتحام رفح الفلسطينية".

إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

ترشيحاتنا

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

العائدون من بعيد.. كوت ديفوار بمشوار درامي تتوج بكأس الأمم الإفريقية

ماذا يحدث للجسم عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

كيف تتعرف على تلف حساس السرعة بالسيارة ؟

لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ