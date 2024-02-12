محمد عبود: توجد مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأي طريقة| فيديو

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن بنيامين نتنياهو يضيق على حماس قبل صفقة تبادل الأسرى بينهما، حيث إن هناك 12 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية ناقشوا فكرة تهجير الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأي طريقة، وكان هناك استطلاع رأي في إسرائيل يكشف عن أن 87% ممن شاركوا فيه يرفضون إقامة دولة فلسطينية".

وأشار الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،: "محاولة تل أبيب تصفية القضية الفلسطينية يعد بمثابة جريمة حرب"، موضحا: "دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تعطي الفلسطينيين دولة على طبق من ذهب".