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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الصحفيين: نتعاون مع الجميع من أجل نقابة تليق بنا

خالد البلشي، نقيب
خالد البلشي، نقيب الصحفيين

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن نهدف للتعاون مع الجميع من اجل نقابة تليق بنا بالدولة المصرية.


وأضاف البلشي  خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي" أن الصحافة الفلسطينية تدافع عن الإنسانية و تفضح أكاذيب الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب مجازر بشعة والعالم يشاهد في صمت.


وأوضح أن مشروع العلاج يعاني من عجز شديد، وبه الكثير من الأزمات، وهناك مشكلات تراكمت نتيجة عدم المراجعة،  وهناك تطلعات بالتوسع وأن يكون هناك تأمين صحي جيد،  ولكن هناك عدم استجابة من قبل التأمين الصحي، متسائلًا : لماذا يتم تعطيل بروتوكولات قد تسمح الاستفادة للصحفيين..؟


واسترسل: نسعى دائما لتطوير العيادات داخل النقابة، وطلبنا من اللجان النقابية فتح مجالات أوسع للتعاقد في المحافظات، مختتما أنه وصلت تكلفة العلاج لعدد من الصحفيين لملايين، وخاطبنا المؤسسات ومنها شركة المتحدة واستجابت لعلاجهم.

وعبر البلشي عن سعادته باللقاء قائلا:" أسعد بلقائي في البرنامج اليوم، واعتبره امتداد للقاء العام الماضي والذي كان بمشاركة الكاتب الصحفي خالد ميري، والدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، معقبا:" نتعاون معا من أجل نقابة تليق بنا جميع".
 

نقيب الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحافة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني إسرائيل

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