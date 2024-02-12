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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

رفح
رفح

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية.

https://x.com/Step_Agency/status/1756836868824457678?s=20

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما ذكرت وسائل الإعلام أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية.

فيما أفادت صحيفة الأقصى الفلسطينية أن مدينة رفح تتعرض لسلسة من الاستهدافات الإسرائيلية بالتزامن مع سماع دوي انفجارات واشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بوقوع حادث أمني كبير لقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث عبارة عن "كمين" من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد القوات الإسرائيلية.

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