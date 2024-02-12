نقيب الصحفيين لقصواء الخلالي: لقائي اليوم امتداد لحلقة العام الماضي

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن نهدف للتعاون مع الجميع من اجل نقابة تليق بنا بالدولة المصرية.

وعبر "البلشي" خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي" عن سعادته باللقاء قائلا:" أسعد بلقائي في البرنامج اليوم، واعتبره امتداد للقاء العام الماضي والذي كان بمشاركة الكاتب الصحفي خالد ميري، والدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، معقبا:" نتعاون معا من أجل نقابة تليق بنا جميع".

الصحافة هي متنفس المجتمعات

وردت قصواء مختتمة الحلقة قائلة:" الصحافة هي متنفس المجتمعات وروح البشر في كل الدول، ومؤشر على صحة المجتمع ورسالة الدولة للعالم ومواطنيها، فهي روح حقيقية تعبر عن نظام سياسي متزن وحالة موضوعية للمجتمع ومؤشر على قوة الأمن القومي".