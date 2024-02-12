جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجمات على منطقة الشابورة في جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات على منطقة الشابورة جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث: "قواتنا نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية في منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة، انتهت الهجمات".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما ذكرت وسائل الإعلام أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية.

فيما أفادت صحيفة الأقصى الفلسطينية أن مدينة رفح تتعرض لسلسة من الاستهدافات الإسرائيلية بالتزامن مع سماع دوي انفجارات واشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بوقوع حادث أمني كبير لقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.