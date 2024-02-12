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رئيس التحرير
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رياضة

الخضري: كوت ديفوار فازت بأمم إفريقيا عن جدارة..وكنت أتمنى هذا السيناريو لمصر

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن منتخب كوت ديفوار فاز بأمم إفريقيا عن جدارة، مشيرا إلى أنها بطولة غريبة وكانت سيناريو غير متوقع مطلقا، خصوصا أن المنتخب الإيفواري كان خارج البطولة، مشيدًا بالتحكيم المصري في البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "رغم تقدم نيجيريا في الشوط الأول، لكن كنت واثق من قدرة منتخب كوت ديفوار على العودة من جديد وتحقيق الفوز، والمنتخب الايفواري بالتأكيد كان الأفضل في لقاء ويستحق التتويج لعبًا ونتيجة".

وأضاف: "كنت اتمنى أن يكون هذا السيناريو لصالح مصر في أمم إفريقيا، خصوصا بعد النتائج السيئة التي تحققت في دور المجموعات، وهناك منتخبات تمثل قوى عظمى تراجع مستواها بشكل كبير، والواضح أن هناك بعض المحترفين لا تقدم نفس المستوى مع منتخبات بلادها كما يظهروا به في اوروبا".

وأكمل: "منتخب كوت ديفوار قدم أفضل مبارياته خلال بطولة أمم إفريقيا، والبطولة من أفضل البطولات وتؤكد أن الخريطة داخل قارة افريقيا تغيرت كثيرًا، وهناك منتخبات ظهرت بشكل جيد مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، بخلاف فرق آخرى قدمت مستوى رائع، والفرق الكبرى لم تحترم منافسيها الأقل منها، لذلك بعضهم ودع البطولة سريعًا".

وأكد: "أتمنى ألا يدخل حسام حسن في أي مواجهة جماهيرية مع الأهلي والزمالك، حال استبعاد أي لاعب من صفوف المنتخب مستقبلا".

وأتم: "هناك لاعبين كثيرين ظهروا خلال البطولة ويلعبون داخل قارة افريقيا وعناصر متاحة للأندية المصرية يمكن التعاقد معهم بمبالغ جيدة بدلا من دفع ملايين الدولارات في عناصر آخرى لا تستحق، لكن هناك امور آخرى تتحكم في سوق الانتقالات، وهناك لاعبين يتم شراء عقودهم بـ6 أضعاف رواتبهم، ولكن اشك أن يكون هناك أي نادٍ قام بمتابعة البطولة من الأساس".

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