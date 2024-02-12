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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على رفح

غارات
غارات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد أكثر من 60 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقالت "وفا" إن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط  أكثر من 63 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.

وأضافت مصادر محلية، إن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

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