"الأهرام": الأطفال على رأس اهتمامات الدولة المصرية رغم وضعها المأساوي في العالم

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في الوقت الذي ينطلق فيه الفصل الدراسي الثاني، وينعم فيه أطفال وشباب مصر بالتعليم بالوسائل التقليدية والحديثة، وتصدر التوجيهات الرسمية بتوفير مصادر التعلم الإلكتروني، التي تساعد الطلاب وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر، تشهد حالة الطفولة في العالم العربي وفي العالم أوضاعا مأساوية.



وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "الأطفال.. مستقبل مصر"- أن أوضاع الأطفال في غزة تشير إلى أن 11 ألفا و500 طفل قتلوا حتى أول فبراير 2024، وشهد الباقون وفاة أحبائهم، وبقي الآلاف منهم معاقين، وعشرات الآلاف في حالة صدمة إلى الأبد، ووفقا للأمينة التنفيذية لمنظمة "إسكوا" التابعة للأمم المتحدة، فإن القوات الإسرائيلية قتلت -خلال الشهر الأول من حربها على قطاع غزة من الأطفال- ما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعا مسلحا حول العالم خلال 4 سنوات، أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فقال -في مؤتمر صحفي في 20 نوفمبر 2023- إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة (حتى تاريخ المؤتمر) يفوق أي رقم سجلته تقاريره السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية، وفي أول ديسمبر 2023 أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على جانب آخر قريب، وفي السودان، أعلنت منظمة اليونيسيف قبل يومين عن معاناة نحو 700 ألف طفل من أخطر صور سوء التغذية هذا العام، مع احتمال وفاة عشرات الآلاف، وكان تقرير صدر في سبتمبر 2023 قد أفاد بأن 333 مليون طفل حول العالم يعانون الفقر، ولا يقتصر الأمر على دول العالم الفقيرة، وإنما يمتد إلى دول العالم الغنية؛ حيث يعيش 69 مليون طفل -أو أكثر من واحد من كل خمسة أطفال- في الفقر، في أغنى دول العالم الأربعين الأولى.

وأكدت الصحيفة أنه سواء كانت أجراس الإنذار بشأن أوضاع الأطفال تدق في الجوار أو في العالم، فإن الاهتمام بالأطفال في مصر يبقى دائما على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وهو ما يدعو للإشادة بتوجهات الدولة بشأن رعاية صحة الأطفال وتعليمهم، وهي الجهود المستمرة منذ سنوات، وهو ما يدعو أيضًا للإشادة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حزم الحماية الاجتماعية، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهي القرارات التي ستنعكس إيجابًا في قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجات أطفالها.

