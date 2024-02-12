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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الجمهورية": حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد التقدير الكبير للمواطن المصري لدى القيادة السياسية

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن القرارات التاريخية التي شملت حزمة الحماية الاجتماعية غير المسبوقة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد التقدير الكبير للمواطن المصري لدى القيادة السياسية، وحرصها الدائم على الارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.


وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "الأولوية.. للمواطن"- أن هذه القرارات التي أسعدت المصريين تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر تمامًا بالمواطن المصري الذي يشيد به الرئيس دائمًا باعتباره أهم العناصر التي تتحمل كافة الخطوات في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي كان من ضروريات إنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري، وتعكس هذه القرارات مدى انحياز الرئيس للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل سواء بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو أصحاب المعاشات، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة التي تواجه العالم بأسره.


وأشارت الصحيفة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية شملت الفئات الأكثر احتياجًا من معاش "تكافل وكرامة"، وزيادة المخصصات المالية في الموازنة العامة، حيث قدرت هذه القرارات بقيمة 180 مليار جنيه لتحسين الأجور والمعاشات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

 

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