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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين رئيس توجه رسالة خاصة لمتابعيها عبر إنستجرام.. ما هي

صدى البلد

وجهت الفنانة ياسمين رئيس رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وكتبت ياسمين :"ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك".

وتعرضت النجمة ياسمين رئيس قبل حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، الذي أقيم في الرياض لمأزق وصفته بالحرج. 

 وكانت ياسمين رئيس  اكتشفت في اللحظات الأخيرة خطأ في قياس فستانها الذي قررت الظهور به.

وظهرت  ياسمين رئيس  في فيديو قبل الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت لجمهورها ومتابعيها عن مواجهتها ذلك المأزق الحرج قائلة: "أنا دلوقتي عندي مشكلة، قاعدة هنا في الرياض، والفستان طلع واسع والمقاس مش مظبوط، إما إني خسيت أو الفستان جالي بمقاس غلط، أعمل إيه؟"

 

واعترفت ياسمين رئيس لجمهورها بحيرتها أمام هذه المشكلة قائلة: "أنزل بالفستان الواسع؟ هيتسلوا عليا ويقولوا فستان ياسمين كان واسع. ألبس بنطلون جينز؟ ولا تتريقوا عليا وتقولوا لابسة جينز على الريد كاربت؟".

 وفي اللحظات الأخيرة ظهرت ياسمين في فيديو آخر لتعلن أنها توصلت لحل مشكلة فستانها، بمساعدة سيدة تدعى ماري.

ووجهت ياسمين رئيس الشكر لكل من ساعدها على حل الموقف، وكتبت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "شكرا لفريق كبير كان وراء إطلالتي خلال الحفل وشكرا لفريق تيما عابد اللي كان معي لحظة بلحظة لتدارك الموقف".

 

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